Талалаев: «Задача у нас одна - вгрызаться всеми возможными частями тела в Премьер-лигу»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Лебеденко видели в буфете, не видим в заявке. Что случилось?

- Микроповреждение.

- Микро… это к следующему туру он восстановится?

- Я уверен в своем медицинском штабе и Лебеденко.

- Марк Коста в старте, насколько он готов к полноценному матчу сегодня?

- Если он в старте, то на 100%

- В интервью коллегам вы сказали, что тренировать «Торпедо» - это мечта детства. Какая следующая задача, какой следующий шаг?

- Задача у нас одна - вгрызаться всеми возможными частями тела в Премьер-лигу и остаться здесь любой ценой.

- Два матча без голов. Насколько это влияет, как сильно это влияет на команду, особенно на линию атаки?

- Очень сильно. Вообще реализация моментов - это самая тяжелая работа, что мы проводим на тренировках. Проблема в матчах.