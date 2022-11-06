Кутепов: Было бы неплохо увидеть Дзюбу в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в столичный клуб. Ранее сообщалось, что форвард расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор».

«Тут зависит от сторон, как договорятся. Думаю, было бы неплохо», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что пока нет смысла что-то комментировать, ведь официального подтверждения информации об уходе Дзюбы из турецкого клуба не было.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел пять матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.