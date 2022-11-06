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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол+ассист Пиняева позволили «Крыльям» победить в Москве и оставить «Торпедо» на дне

06 Ноября 2022 • 18:24 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Крылья Советов
окончен

В матче 16-го тура РПЛ сошлись «Торпедо» и «Крылья Советов».

Протокол игры  
Торпедо Москва0:2Крылья Советов
  34'Костанца Фернандо (0:1)
  47'Пиняев Сергей (0:2)
Довбня АлександрНетфуллин Равиль 75' (Турищев Максим ( 75') Ле Таллек ДамьенКожемякин ОлегСмольников ИгорьРоганович БоянЧурич Марио 66' (Каймаков Михаил ( 66') Савич Игор  41' 46' (Енин Иван ( 46') Караев Давид  5' 75' (Самсонов Артём Владимирович ( 75') Эркинов ХожиматКоста Марк 46' (Рязанцев Александр ( 46')
Запасные: Султонов МухаммадПрошкин ЕгорРейхмен БогданШапич СтефанЛаптев ДенисБабурин ЕгорСимонян Артём
Овсянников БогданКостанца ФернандоЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрБейл ГленнВитюгов Максим 82' (Бабкин Сергей ( 82') Коваленко АлександрЕжов Роман 86' (Соколов Артём ( 86') Шитов Владислав 66' (Чиркович Александар ( 66') Пиняев Сергей 66' (Якуба Денис ( 66') Глушенков Максим  27' 46' (Рахманович Амер ( 46')
Запасные: Фролов ЕвгенийЛомаев ИванЛиповой ДанилГапонов ИльяБарач МатеоЦыпченко Дмитрий
06 ноября. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Видео

0:2. Гол Сергея Пиняева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Сергея Пиняева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Фернандо Констанца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Фернандо Констанца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Разыгравшийся и попавший в расширенный список сборной России Сергей Пиняев, а с ним и вся самарская команда, прибыли в Москву, чтобы разжиться очками. Назначение Андрея Талалаева придало эмоциональный импульс «автозаводцам», но пока в реальные дивиденды он выливается редко. Последнее место, ноль забитых мячей у «Торпедо» за последние четыре тура и три минимальных поражения за это же время.

«Крылья Советов» же играют куда веселее, последние четыре тура чередуя поражение и победу. Кстати, сегодня по «графику» значился проигрыш. Прерывать эту серию самарцы начали с первых минут. Для разминки позволил провести пару атак «Торпедо», а затем безраздельно завладели инициативой, оставив хозяев за линией мяча. Открывать счёт должен был Шитов, которого в быстром контрнаступлении вывели на ударную позицию Пиняев и Ежов. Но Владислав, оказавшись напротив Довбни, пробил так, что вратарь справился.

В ответ голкипер «Крыльев» чуть не подарил гол «Торпедо». Овсянников после подачи углового выбил мяч точно на Караева и Давид готов был отличиться, но ударом из пределов штрафной площади попал точно в Бейла. Результативную ошибку же в итоге допустил Довбня. Шитов заработал стандарт на левом фланге, Пиняев навесил в центр штрафной на Костанцу, который слабенько пробил в ближний угол, а Довбня пошёл на перехват и в итоге не справился с простеньким ударом – 0:1.

Даже победный счёт не устроил Игоря Осинькина. Второй тайм он начал с замены Глушенкова на Рахмановича, а «Крылья Советов» намёк поняли, и чтобы не злить главного тренера, быстро увеличили преимущество. Бейл вырезал классный заброс на Ежова, Роман ускорился на левом краю и прострелил на Пиняева, а Сергею осталось лишь в касание пробить мимо Довбни. Классно разыграно и классный гол в итоге – 0:2.

«Торпедо» не сдалось, создав неплохой шанс для Чурича, но тот вместо удара в пустой угол попал в защитника. Тут же «Крылья» создали похожий момент, вот только бил Пиняев, а спасал Довбня. Следом было спасение и от Овсянникова. Многострадальный Чурич классно пробил головой, но и тут ему не позволил отличиться голкипер «Крыльев Советов». В концовке матча мог отметиться голом престижа Эркинов, но после ошибки Овсянникова на выходе он умудрился не попасть в пустой угол.

Победа в Москве позволила «Крыльям» вспорхнуть на десятую строчку, подвинув «Урал», а «Торпедо» безнадёжно застряло на последнем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов
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