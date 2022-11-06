Кутепов не исключил, что появится на поле до зимней паузы

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился информацией о своём восстановлении после травмы. Ранее сообщалось, что футболист больше не сыграет в этом календарном году.

«Известны ли сроки восстановления? Пока точно сроков нет. Может быть, еще удастся сыграть в этом году», — передает слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что чувствует себя хорошо, на данный момент он занимается по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел восемь матчей с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 баллов за 15 игр.