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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов не исключил, что появится на поле до зимней паузы

06 Ноября 2022 • 15:51 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Крылья Советов
1-й тайм

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился информацией о своём восстановлении после травмы. Ранее сообщалось, что футболист больше не сыграет в этом календарном году.

«Известны ли сроки восстановления? Пока точно сроков нет. Может быть, еще удастся сыграть в этом году», — передает слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что чувствует себя хорошо, на данный момент он занимается по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел восемь матчей с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 баллов за 15 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
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ТОРПЕДО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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