Калмыков – о «Родине»: «Мне здесь очень понравилось»

Бывший нападающий московского «Торпедо» Амур Калмыков, ныне выступающий за столичную «Родину», высказался о новом клубе.

«Очень хорошие впечатления — и руководство, и тренеры, ребята. Все воспитанные и хорошие. Мне здесь очень понравилось — хорошо приняли, никакой адаптации не понадобилось», - цитирует Калмыкова «Матч ТВ».

Футболист рассказал о том, что в «Торпедо» ему, не скрывая чего-либо, сразу наказали искать новую для себя команду, а тренер «чёрно-белых» признался, что не рассчитывает на Калмыкова уже во время прощания с коллективом. Этим тренером оказался волокамский специалист Николай Ковардаев.