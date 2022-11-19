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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин – про 17 туров РПЛ: «Очень сложно для нас они прошли»

19 Ноября 2022 • 12:45 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о трудностях, преследовавших команду на протяжении первой части РПЛ.

«Много вводных деталей, о которых надо сказать, чтобы понять, как мы проводили эти 17 туров. Очень сложно для нас они прошли», - сказал Осинькин в интервью пресс-службе самарского клуба.

Специалист отметил большое количество футболистов, которых коллектив из Самары недосчитался в самом начале нынешнего сезона – среди них пять игроков, переставших выходить в стартовом составе, и ещё пять, получивших травмы в течение очень короткого срока, а именно – в течение двух недель.

Тем не менее, качество выступлений даже и в тот момент было не очень плохим, за исключением, возможно, игры с «Химками», сказал Осинькин.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Чемпионат России Игорь Осинькин
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