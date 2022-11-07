Геркус не исключает подписание Дзюбы в «Торпедо»

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев».

«На сегодняшний день мы с Артёмом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, и сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу», – заявил руководитель клуба РПЛ, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

Напомним, что бывший капитан российской сборной разорвал контракт с «Адана Демирспор» после трёх месяцев в Турции и всего пяти игр с одним голом в рамках всех состязаний. По информации СМИ, «Торпедо» является одним из главных претендентов на Дзюбу.

