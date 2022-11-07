Радимов рассказал, в чём слабость «Торпедо»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о поединке 16-го тура Премьер-лиги, в котором столичное «Торпедо» потерпело поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2.

«Самарцы на мопедах ездили, а игроки «Торпедо» пешком ходили. Они оказались не готовы к таким скоростям. 6 очков за первый круг - явно мастерства футболистов недостаточно», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

После 16 туров «Крылья Советов» набрали 20 баллов и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место.