Осинькин - о Ежове в стартовом составе: «Не понимаем, в каком он состоянии»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Три человека из вашей команды попали в расширенный список сборной России. Считаете ли вы это веским достижением?

- Клубным. Потому что у нас в клубе футболисты делают шаги вперед, наверх. То, что их приглашают в сборную России, что к ним есть интерес со стороны команд, которые борются за первые-вторые места, считаю, что это наше хорошее достижение. В этом направлении мы строим работу хорошо.

- По сегодняшнему матчу. Роман Ежов в стартовом составе. Насколько он готов?

- Насколько? Если вы имеете в виду время, я сам не знаю, потому что он только эту неделю тренировался полноценно, поэтому не понимаем, в каком он состоянии. Обычно он у нас быстро набирает форму.