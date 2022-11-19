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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин – про 2:5 от «Спартака»: «Моменты, которые были у нас - ярче, более близкие к голам»

19 Ноября 2022 • 12:58 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о проигранном матче с московским «Спартаком» (2:5).

Специалист выделил два матча, в которых «Крылья Советов» сыграли несколько хуже, чем могли бы – это поединок с подмосковными «Химками» (0:0) и игра с петербургским «Зенитом», включившая в себя два одиннадцатиметровых удара в самом начале встречи (0:3). Во время остальных противостояний самарский коллектив выступал более, чем достойно, считает эксперт.

«Даже матч со «Спартаком». Крупное поражение, но моменты, которые были у нас — ярче, более близкие к голам, чем у «Спартака», - сказал Осинькин в интервью пресс-службе самарского клуба.

Заключительные голы данной встречи «Крылья Советов» пропустили уже в самой концовке при попытке сравнять счёт, не было ощущения доминирования со стороны москвичей до самого конца, заключил Осинькин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Чемпионат России Игорь Осинькин
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