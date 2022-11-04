Осинькин: «Очень двоякое впечатление от первого круга»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги первого круга РПЛ.

Напомним, что после 15 туров самарская команда расположилась на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 17 очков.

Специалист отметил высокое качество игры своей команды, однако признался, что разочарован количеством очков, которое ей удалось набрать.

«Очень двоякое впечатление от первого круга. С одной стороны, есть качество игры, но с другой – количество очков. Качество в некоторых матчах было очень достойное, вы видели. Мы мало кому проиграли по количеству моментов. Ребята прибавляют. Мы это видим и чувствуем», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Также, по мнению Осинькина, негативным образом на результатах «Крыльев Советов» сказались многочисленные травмы.

Свой следующий матч самарцы проведут в воскресенье, 6 ноября, против «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.