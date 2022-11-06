Дзюба может перейти в последнюю команду РПЛ

Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Sport24.

Напомним, сегодня, 6 ноября, известный инсайдер Иван Карпов сообщил, что 34-летний форвард расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести лишь пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.

По информации источника, «автозаводцы» интересовались Дзюбой ещё до его переезда в Турцию. Московский клуб до сих пор заинтересован в опытном форварде и уже вступил в переговоры с представителями футболиста.

Отметим, что на данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав шесть очков после 15 туров. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут сегодня, 6 ноября, против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.