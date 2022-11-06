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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев забил второй гол в ворота «Торпедо»

06 Ноября 2022 • 17:48 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Крылья Советов
окончен

И второй тайм матча 16-го тура Премьер-лиги между «Торпедо» и «Крыльями Советов» получился голевым. Уже на первых секундах после перерыва Сергей Пиняев к результативной передаче добавил гол. Вышедший в старте Роман Ежов в контратаке не пожадничал и отыграл на набежавшего Пиняева, который не промахнулся в убойной ситуации. Напомним, что на 34-й минуте отличился Фернандо Костанца.

Счет стал 2:0, «Крылья» идут на десятом месте, соперник - последний.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Сергей Пиняев
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