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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев – о «Торпедо»: «Моя мечта детства»

04 Ноября 2022 • 17:14 Комментировать
Торпедо Москва
...
Крылья Советов
06.11 16:30

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к столичному клубу.

«Моя мечта детства. Меня дедушка, помню, приводил на поле, где играли заводские команды. Это моё первое воспоминание о футболе», - приводит слова Талалаева «Матч Премьер».

Специалист сохранил хорошие воспоминания как о наблюдениях за выступлениями «чёрно-белых», так и о собственных тренировках. Талалаев признался, что предложение возглавить «автозаводцев» не стало для него непредсказуемым, так как он ждал этого всегда.

Следующий поединок «Торпедо» проведёт на домашнем стадионе шестого октября против самарских «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чемпионат России Андрей Талалаев
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ТОРПЕДО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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