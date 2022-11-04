Бышовец оценил вызов Пиняева в сборную России

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о вызове Сергея Пиняева в стан сборной.

«Качества Пиняева ещё в стадии развития, но впечатляет его психика. У него нет комплекса волнения — это говорит о его перспективе. Данные качества как раз дают Карпину основание приглашать Сергея в национальную команду», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в экспериментальной заявке Валерия Карпина оказалось сразу 15 футболистов, ни разу не надевавших майку национальной команды. Дебютировать они смогут во встрече против Таджикистана 17 ноября.