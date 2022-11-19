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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин – про игры первой части РПЛ: «В большинстве этих матчей имели моментов больше, чем соперник»

19 Ноября 2022 • 13:10 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о выступлении своей команды в первой части Российской Премьер-лиги.

Напомним, ранее специалист выделил три матча своей команды – с «Химками» (0:0), «Зенитом» (0:3) и «Спартаком» (2:5).

 «В остальных матчах, в которых мы даже проигрывали - с «Динамо», ЦСКА, «Ростовом»… Думаю, что в каждом могли победить, в большинстве этих матчей имели моментов больше, чем соперник», - сказал Осинькин в интервью пресс-службе самарского клуба.

Специалист дал такую оценку выступлениям своего коллектива почти что каждому поединку прошедших 17 туров чемпионата России. Отдельно эксперт выделил те матчи, которые завершались вничью по итогам сыгранных 90 минут. Так, Осинькин считает, что во всех таких играх у клуба из Самары было в два-три раза больше голевых моментов, чем у его оппонентов.

Причинами отсутствия побед тренер назвал проблемы в обороне при стандартах, нехватку концентрации и плохую реализацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Чемпионат России Игорь Осинькин
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