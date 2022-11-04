Талалаев: «Тренер сам должен верить. Футболисты чувствуют, если хочешь слукавить»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о психологическом состоянии команды.

«Тренер сам должен верить. Футболисты чувствуют, если хочешь слукавить. У нас в тренерском штабе всё строится через взаимоуважение, мы верим, что можем остаться в РПЛ», - приводит слова Талалаева «Матч Премьер».

Специалист признался, что в данный момент на футбольное поле чаще выходят те спортсмены, которые верят в возможность сохранения прописки в чемпионате России. Талалаев признался, что желает наблюдать за уверенностью в глазах игроков в том, что «автозаводцы» способны выступать как минимум на том же уровне, что и большинство команд на турнире.

Следующий матч «чёрно-белые» проведут на домашнем стадионе шестого октября против самарских «Крыльев Советов».