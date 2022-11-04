Корниленко: Пиняев в сборной? Это пока расширенный состав

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о попадании нападающего Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России.

«Пиняев? Это пока что расширенный состав. Мы очень рады за ребят, особенно за тех, у кого это первый вызов. Надеемся, что все окажутся в окончательном списке», — цитирует слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету 18-летнего форварда самарского клуба два забитых мяча и две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Таджикистана, которая состоится 17 ноября.