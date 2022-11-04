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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Попадание Пиняева в расширенный состав сборной — хорошее решение»

04 Ноября 2022 • 14:18 Комментировать
Торпедо Москва
...
Крылья Советов
06.11 16:30

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о попадании 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России.

«Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35. Надо смотреть молодёжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав — хорошее решение», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день матч наша национальная команда провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече обыграла сборную Кыргызстана (2:1).

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 12 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Сергей Юран Сергей Пиняев
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