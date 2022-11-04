Юран: «Попадание Пиняева в расширенный состав сборной — хорошее решение»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о попадании 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России.

«Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35. Надо смотреть молодёжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав — хорошее решение», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день матч наша национальная команда провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече обыграла сборную Кыргызстана (2:1).

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 12 матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.