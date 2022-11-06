Владислав Шитов — о матче с «Торпедо»: Нападающий обязан забивать такие моменты

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался после матча с «Торпедо». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась победой самарцев со счетом 2:0.

«Не сказал бы, что сегодня все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать, в остальном — для первой игры в старте неплохо», — заявил Шитов «Спорт-Экспрессу».

По мнению футболиста, нападающий обязан забивать в такой ситуации, но все сказали, что не стоит заострять внимание на этом эпизоде, главное — победа команды.

Напомним, 19-летний форвард принадлежит «Спартаку», а за «Крылья Советов» играет на правах аренды. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.