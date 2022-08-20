Мельников вернул «Ростов» в игру

На 83-й минуте матча шестого тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи» команда Валерия Карпина забила свой первый гол. Полузащитник Степан Мельников, вышедший на замену на 62-й минуте сократил отставание в счете - 1:2. Хавбек обокрал соперника и с дальнего расстояния поразил левый угол ворот.

В первом тайме первый гол забил Кристиан Нобоа с 11 метров, а успех сочинцев развил Артур Юсупов с игры, после классного финта отправив мяч в дальнюю девятку. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.