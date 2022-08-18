В окружении полузащитника «Ростова» Маттиаса Норманна рассказали о причинах срыва перехода в «Лечче».

«Говорили, что Норманн не прошёл медосмотр, но это неправда. Просто сам футболист принял решение подождать и поискать варианты. В «Лечче», как оказалось, не были заинтересованы в нём настолько, как говорили», – сказал близкий к норвежцу источник в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Также сообщается, что одной из причин срыва сделки стал срок контракта. «Лечче» хотел заключить соглашение на два года, тогда как окружение футболиста настаивало на трёхлетнем контракте. Сейчас представители Норманна ищут ему варианты в Англии и Германии. Возвращаться в «Ростов» полузащитник не собирается.