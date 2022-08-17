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Гаранин — о словах Нобоа: «Я не считаю, что он повёл себя непрофессионально»

 
17 Августа 2022 • 10:14 Комментировать
Ростов
...
Сочи
2.35 3.50 2.90
20.08 20:00

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал слова своего подопечного Кристиана Нобоа, ранее заявившего, что нынешнем летом клуб его не отпустил в «Зенит» и ЦСКА.

Специалист считает, что 37-летний эквадорец не сделал ничего предосудительного, похвалив полузащитника за игру в последних матчах сочинцев. 

«Я не считаю, что Нобоа повёл себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения, и он честно ответил — в этом нет ничего зазорного», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

Также тренер признал, что сочинский клуб не захотел отпускать Нобоа в другую команду из-за надобности игрока и финансовых аспектов вопроса. 

В текущем сезоне эквадорец провёл за сочинцев пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Кристиан Нобоа Сочи Вадим Гаранин Трансферы футбола - лето 2022
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