Комличенко не реализовал пенальти в матче с «Сочи»

В заключительном субботнем матче шестого тура «Ростов» принимает «Сочи». В середине первого тайма хозяева поля получили право пробить 11-метровый штрафной удар. Николаю Комличенко явно мешали пробить головой. См пострадавший подошел к мячу и пробил в правый угол ворот. Получилось не очень сильно, и голкипер сочинцев Денис Адамов со второй попытки намертво зафиксировал мяч в руках.

На табло горят нули. «Ростов» идет на втором месте с отставанием от лидера в одно очко, его соперник в двух баллах позади. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.