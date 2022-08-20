Карпин: Нет смысла менять Мелёхина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Третий матч подряд выходит в старте Виктор Мелёхин после того момента, когда Прохин получил вторую желтую и был удален. Выбор пары с Осипенко чем был продиктован, почему не Прохин?

- Потому что Мелёхин, вы сами сказали, две игры вышел в старте и неплохо себя проявляет. Поэтому смысл его менять, если он себя хорошо проявляет?

- Сегодня с утра был дождь. Совсем другая погода по сравнению с предыдущими домашними матчами «Ростова». Насколько это благоприятно для вас, для быстрой игры, будет ли дополнительный полив до начала матча?

- По поводу полива не знаю. А по поводу того, что в восемь вечера погода не 30…32 градуса, это не только для «Ростова», а для любой команды, любого человека только комфортнее, чем в 32 градуса играть, в 30.