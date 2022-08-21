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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа вышел на четвёртое место среди бомбардиров-иностранцев в РПЛ

21 Августа 2022 • 00:46 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи
окончен
 

В матче шестого тура российской Премьер-лиги «Сочи» вышел вперед в первом тайме, ближе к концу матча забил еще один гол, но за несколько минут до конца пропустил сперва один мяч, а уже в добавленное время и второй. У «Ростова» была и возможность победить, но Даниил Уткин на последних секундах добавленного времени не смог реализовать пенальти.

Один из двух голов южан забил эквадорский футболист Кристиан Нобоа. Для него это был уже 69-й гол в российской Премьер-лиге, и по этому показателю он вышел на чистое четвертое место в истории чемпионата - среди иностранных игроков, разумеется. Доселе Нобоа делил четвертую строчку с испанцем Мигелем Данни, у них было по 68 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи
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