Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о своём отношении к электронному паспорту болельщика.

«Я могу понять, что на «Ростов» как ходили люди в прошлом сезоне и как сейчас. Но, на мой взгляд, это необходимо, особенно в Ростовской области. Образно говоря, через несколько сотен километров боевые действия ведутся – это рядом, и нужно это понимать. Я думаю, что это необходимо и, наверное, это временная мера, но сейчас она необходима.

Я не ожидал, что в этом сезоне настолько упадёт посещаемость. Хороший стадион, где можно прийти с семьёй, но надеюсь, что своей игрой команда заставит ходить болельщиков на футбол.

Да, я делал Fan ID, безусловно. Это делается за 5 минут. И говорить о том, что это так мешает пойти на футбол, просто неуместно. Я заехал, подтвердил и всё, я оформил это дистанционно, ну не более пяти минут. Я думаю, что плохо к этому подготовились заранее, надо было рекламировать. Всё это можно было организовать гораздо лучше», — сказал Балахнин.

Команда Валерия Карпина после пяти туров набрала 11 очков, южане расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

20 августа «Ростов» на своей арене примет «Сочи» в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча состоится на «Ростов Арене», начало – в 20:00 мск.