Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» и «Сочи» выдали результативную ничью в южном дерби

 
20 Августа 2022 • 22:06 Комментировать (4)
Ростов
2:2
Сочи
окончен

«Ростов» и «Сочи» расписали результативную ничью. В рамках южного дерби соперники сыграли со счетом 2:2. Ростовчане смогли отыграться со счета 0:2 и могли выиграть матч, но Уткин не реализовал 11-метровый удар в самой концовке поединка.

Протокол игры  
Ростов2:2Сочи
  44'Нобоа Кристиан (0:1)
  69'Юсупов Артур (0:2)
(1:2) Мельников Степан83'  
(2:2) Комличенко Николай90'  
Песьяков СергейСильянов АлександрМелёхин Виктор  90'  90'Осипенко Максим  58' 88' (Голенков Егор ( 88') Чернов Евгений  43' 62' (Щетинин Кирилл ( 62') Глебов ДанилПолоз Дмитрий 80' (Нтумба Муамба Артём ( 80') Миронов Алексей 62' (Терентьев Денис ( 62') Уткин ДаниилБайрамян Хорен 63' (Мельников Степан ( 63') Комличенко Николай
Запасные: Прохин ДанилаЛангович АндрейТугарев РоманЦулая МихаилМедведев НикитаМухин АлександрСелява Александр
Адамов ДенисЮрганов Игорь  23'Дркушич ВаняМещанинов Артём  27'Бурмистров Никита 84' (Ушатов Кирилл ( 84') Макарчук Артём  68'Ангбан Викторьен 73' (Кравцов Кирилл ( 73') Нобоа КристианСарвели Владислав 62' (Маргасов Тимофей ( 62'  90') Юсупов Артур 85' (Amir Batyrev ( 85') Мелкадзе Георгий  88'
Запасные: Терехов СергейДжанаев СосланМиладинович ИванЖоаозиньо РамосШипунов ТимофейЗаболотный Николай
20 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Видео

Миронов попадает в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Миронов попадает в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Комличенко не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Комличенко не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Бурмистров выносит мяч с ленточки (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Бурмистров выносит мяч с ленточки (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол с пенальти Кристиана Нобоа (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Артура Юсупова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Артура Юсупова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Степана Мельникова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Степана Мельникова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Николая Комличенко (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Николая Комличенко (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Мелехина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Мелехина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Уткин не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Уткин не забил пенальти (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

«Ростов» Валерия Карпина начал сезон с выездных ничьих в поединках против «Динамо» (1:1) и «Локомотива» (2:2). В первой встрече ростовчане смогли уйти от поражения, а во второй игре позволили это сделать своему сопернику. После этого южане смогли на своем поле одолеть «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). В последнем матче ростовчане победили благодаря двум реализованным пенальти. В рамках поединка 5-го тура РПЛ «Ростов» проиграл в перестрелке «Пари НН» со счетом 3:4. С 11-ю турнирными баллами ростовчане перед туром располагались на 3-й строчке, имея в своем активе 11 очков и шанс подняться на первую строчку после осечки «Спартака» в дерби с «Динамо».

В межсезонье сочинцы сменили тренера. Южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин. В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал с гостевой победы над «Торпедо» со счетом 3:1. После этого команда неожиданно крупно проиграла ЦСКА (0:3). После этого южане смогли на своем поле смогли одолеть «Ахмат» и «Парин НН» с одинаковым результатом 2:1. Три гола в тех встречах забил Кристиан Нобоа, реализовав в своих матчах 2 пенальти. В рамках же последнего тура чемпионата России «Сочи» проиграл со счетом 0:3 «Спартаку». С 9 очкам после 5-ти матчей команда «барсов» идет на 5-м месте.

Практически при пустых трибунах начали свою встречу в Ростове-на-Дону «Ростов» и «Сочи». Несмотря на отсутствие ажиотажа на футбольной арене, соперники с первых минут ринулись в атаку. Причем уже на 4-й минуте игры хозяева едва не открыли счет в матче. От бровки была выполнена передача на Комличенко, который в касание с девяти метров нанес удар по воротам соперника, но мяч прошел рядом со стойкой. Всего через мгновение ростовчане могли забивать вновь, однако теперь из убойной позиции каким-то образом не попал в ворота Полоз.

Выдав невероятный по накалу старт поединка, команды временно успокоились. На 23-й минуте встречи Юрганов за фол против Осипенко получил карточку желтого цвета, завалив соперника на газон. На 27-й минуте встречи рефери указал на «точку». Мещанинов в своей штрафной прихватил Комличенко за футболку, завалив соперника на газон. Игрок «Сочи» получил карточку желтого цвета, а 11-метровый удар пробил Комличенко, но в тот же угол нырнул и голкипер Адамов, который откровенно выручил свой коллектив и не позволил сфере оказаться в сетке. К слову, в конце первого тайма сработало золотое правило: «Не забиваешь ты». И уже на 42-й минуте игры заработал 11-метровый удар сочинский коллектив после игры рукой со стороны Чернова. Все тот же Нобоа подошел к мячу и суме переиграть кипера в воротах – 1:0. Под занавес первого тайма гости вышли вперед.

Вторая половина встречи также началась многообещающей. Тут и удар Нобоа с близкого расстояния приходит на ум, и выстрел удар Юрганова с «дужки» штрафной. Все говорило о том, что второй мяч будет рано или поздно забит. На исходе часа игры карточку желтого цвета получил Осипенко, который срубил Сарвели и нарвался на немилость арбитра.

Миновав час игры, наставники начали делать замены, и на поле появились Щетинин, Терентьев, Мельников и Маргасов. На 69-й минуте игры «Сочи» удалось забить второй мяч в ворота соперника. Удалось сыграть на перехвате гостям. Мяч дошел до Юсупова, который убрал на ложных замахах двух защитников, после чего выстрелил практически с «точки» пенальти в «крестовину», откуда сфера влетела в сетку ворот подопечных Карпина – 2:0.

За 20 минут до конца встречи Ангбан получил травму и был вынужден покинуть пределы поля на носилках. В то же самое время, вместо него вышел Кирилл Кравцов. У ростовчан же на поле появился вместо Полоза Нтумба. На 83-й минуте встречи ростовчане смогли отыграть один мяч. Принял в ходе атаки южан мяч Степан Мельников, который с линии штрафной «Сочи» пробил по уходящей траектории в сторону левого угла, сумел перехитрить даже прыгнувшего за снарядом Адамова – 1:2.

И все же «Ростову» было суждено спастись. Привел на ровном месте штрафной у своей рамки Дркушич. Уткин выполнил навес на голову Комличенко, которого никто не держал в рамке, и он спокойно переправил сферу в сетку, сыграв макушкой в сторону рамки. Мелёхин уже в компенсированное время сорвал контрвыпад соперника, а что получил вторую карточку желтого цвета и был удален с поля.

Оставшись в меньшинстве, ростовчане смогли заработать 11-метровый удар. Уткин мог принести победу южанам со счетом 0:2, но фантастическим образом пробил в штангу. 2:2 – боевая ничья, которая не оставила никого равнодушным к этой игре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
20 Августа 2022 в 22:21
Эх. уткин. уткин...а был бы мегакамбэк и мегаволевая победа.
Sergey999
20 Августа 2022 в 22:26
Ростов сила!!!!
CELTIC FROST
20 Августа 2022 в 22:20
В рамках поединка 5-го тура РПЛ «Ростов» проиграл в перестрелке «Пари НН» со счетом 3:4." (с) ребята. ну что за (постоянные) ошибки? исправляйте(сь) в конце концов.
zurukukkkk
20 Августа 2022 в 22:24
это неописуемо,сказала собака,глядя на баобаб!:)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 0:3 Локомотив Москва
окончен Динамо Москва 1:0 Спартак Москва
окончен Ростов 2:2 Сочи 2.35 3.55 2.90
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.85 4.60
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.80 3.95 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Сочи» выдали результативную ничью в южном дерби 4
22:02 · Россия. Премьер-лига
Связка Уткина с Комличенко позволила «Ростову» спасти игру с «Сочи»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» здорово действовало в обороне»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Рыбус похвалил партнёров по команде
21:52 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Динамо» здорово использовало свой момент»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Мельников вернул «Ростов» в игру
21:48 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» гнуло свою линию»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ничего страшного»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Юсупов выдал «Бразилию» и забил второй мяч в ворота «Ростова»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Мы больше заслуживали победы»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Спартак» имел преимущество»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Сыграли ради наших болельщиков»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Спартак» - мой дом» 2
21:22 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Это праздник для нас»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Поражение восприняли нормально»
Все новости
Рекомендуем