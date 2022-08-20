Гендиректор «Сочи»: «Неприятно терять очки, но...»

Матч шестого тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи» едва не обернулся сценарием, схожим с игрой Бундеслиги между «Боруссией» и «Вердером». «Сочи» вышел вперед в первом тайме, ближе к концу матча забил еще один гол, но за несколько минут до конца пропустил сперва один мяч, а уже в добавленное время и второй.

А затем арбитр еще и назначил пенальти в ворота «Сочи», но Даниил Уткин не сумел его реализовать. Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко испытывает двоякие чувства.

- Футбол состоит из ошибок. Преимущество было в два мяча, неприятно говорить о том, что потеряны очки. Но, с другой стороны, были отбитые пенальти, и «Ростов» очень хорошо готов, - цитирует Рубашко новостное агентство ТАСС.