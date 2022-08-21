Карпин: «Суетились, потому и пропускали»

Матч шестого тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи» едва не обернулся сценарием, схожим с игрой Бундеслиги между «Боруссией» и «Вердером». «Сочи» вышел вперед в первом тайме, ближе к концу матча забил еще один гол, но за несколько минут до конца пропустил сперва один мяч, а уже в добавленное время и второй.

У «Ростова» была и возможность победить, но Даниил Уткин на последних секундах добавленного времени не смог реализовать пенальти. Валерий Карпин, наставник «Ростова», поделился мнением о матче.

- Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Хотели отыграться быстрее, спешили. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме, - цитирует Карпина официальный сайт клуба.