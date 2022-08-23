«Сочи» сообщил печальные новости по травме Ангбана

Хавбек Викторьен Ангбан, выступающий за «Сочи», прошел углубленное медицинское обследование. По его результатам у игрока был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

«Футболисты, персонал и руководство клуба желают игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле! Витя, мы с тобой!», - говорится в сообщении южан.

В ближайшее время полузащитник отправится в Барселону, где перенесет хирургическое вмешательство.

Напомним, что Ангбан получил повреждение по ходу недавнего поединка с «Ростовом» (2:2) в рамках шестого тура чемпионата России.