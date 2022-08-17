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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Сочи» Гаранин: «Плакать из-за ухода Родриго и Кассьерры не будем»

 
17 Августа 2022 • 10:59 Комментировать
Ростов
...
Сочи
2.35 3.50 2.90
20.08 20:00

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал уход из клуба сразу двух прошлогодних лидеров команды защитника Родриго и нападающего Матео Кассьерры, которые перешили в «Зенит».

По мнению специалиста, уход легионеров стал серьёзной потерей для команды, но сочинцы всё равно должны с оптимизмом смотреть в будущее.  

«Родриго сейчас — один из самых сильных защитников РПЛ. Кассьерра — один из тех нападающих, которые классно используют свои моменты, много забивают. Уход Матео — это большая потеря для «Сочи». Но плакаться и говорить, что без них не выплывем, мы не будем», — приводит слова Гаранина «Чемпионат».

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Гаранина проведут 20 августа против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родриго Сочи Вадим Гаранин Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Матео Кассьерра
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