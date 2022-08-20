Юсупов выдал «Бразилию» и забил второй мяч в ворота «Ростова»

В середине второго тайма матча шестого тура между «Ростовом» и «Сочи» ещё раз изменился счёт. Артур Юсупов шикарно обманул Данила Глебова и тут же с левого края штрафной запустил мяч в дальний верхний угол ворот противника. На табло загорелись цифры 0 и 2.

Напомним, что в первом тайме Николай Комличенко не забил пенальти, а вот Кристиан Нобоа в такой ситуации был беспощадно точен.

«Сочи» с 12 очками идет на втором месте, у «Ростова» 11 пунктов. Поминутная текстовая трансляцияна LiveResult.ru.