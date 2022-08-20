Точилин: «Стандартам «Ростова» тоже уделяли внимание»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сегодня предстоит играть с командой, которая подавляющее количество своих мячей забивает со стандартов. Было ли особое, дополнительное внимание стандартам определено или все это в комплексе, не выделяя из работы над всеми остальными компонентами?

- Здесь отвечу так: понятно, что мы этому моменту тоже уделяли внимание, говорили, определяли те важные моменты, которые нужно учесть у чужих и своих ворот. Но все это было в комплексе.

- После матча со «Спартаком» вы сказали, что «Сочи» хочет и стремится показывать интенсивный и агрессивный футбол все 90 минут. Как только ослабили эту интенсивность, «Спартак» и повел. Готовы ли сегодня все 90 минут на «Ростов Арене» доминировать?

- По крайней мере, если я так сказал, мы будем к этому стремиться, а дальше покажет игра.