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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин, отвечая на слова министра, вспомнил яркую цитату из советского фильма

21 Августа 2022 • 14:34 Комментировать (2)
Ростов
2:2
Сочи
окончен
 

На некоторых стадионах в России уже работает система с электронными паспортами болельщика. Внедрение этой самой системы негативно сказывается на посещаемости, что является фактом. Однако министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян так не считает. По его словам, на футбол ходит мало людей не из-за Fai ID, а из-за пандемии. На слова министра ответил Валерий Карпин. 

«На ум приходит цитата из фильма: «Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите», - сказал Карпин на пресс-конференции, вспоминая слова героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Что тут сказать, если это бред?» - отметил тренер и указал на то, что в конце прошлого сезона на стадион приходило больше людей, чем сейчас.

В субботу «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» - 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Самвел Аракелян
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Комментарии (2)
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andi
21 Августа 2022 в 14:47
Правильно, Валера подье**вай чиновников.
CERG
21 Августа 2022 в 15:17
Правильно, умный человек должен сидеть в тюрьме!)))..
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