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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: Слова Аракеляна о посещаемости «Ростов Арены» не хочу комментировать

 
17 Августа 2022 • 18:17 Комментировать
Ростов
...
Сочи
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20.08 20:00

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна о посещаемости арены. Ранее чиновник сказал, что малая посещаемость домашнего стадиона ростовского клуба связана с коронавирусом.

«Ему лучше и звоните. Я все сказал о том, что думаю о Fan ID. А слова Аракеляна даже не хочу комментировать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее специалист заявлял, что футболисты играют для болельщиков, которых нет на стадионе, никто не понимает, для чего был введен закон о Fan ID.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Самвел Аракелян fan id
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