Карпин: Слова Аракеляна о посещаемости «Ростов Арены» не хочу комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна о посещаемости арены. Ранее чиновник сказал, что малая посещаемость домашнего стадиона ростовского клуба связана с коронавирусом.

«Ему лучше и звоните. Я все сказал о том, что думаю о Fan ID. А слова Аракеляна даже не хочу комментировать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее специалист заявлял, что футболисты играют для болельщиков, которых нет на стадионе, никто не понимает, для чего был введен закон о Fan ID.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после пяти туров.