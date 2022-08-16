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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не намерен бороться за Дзюбу

 
16 Августа 2022 • 20:27 Комментировать
Ростов
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Сочи
2.55 3.40 2.70
20.08 20:00

«Ростов» не станет бороться за услуги Артёма Дзюбы, который остается без клуба после расставания с питерским «Зенитом». Алексей Рыскин, спортивный директор южного клуба, ответил на вопрос о том, нуждается ли клуб в его услугах. По его словах, клуб больше заинтересован в молодых игроках.

- Это квалифицированный футболист, вопросов нет. Но у нас немного другой вектор развития, - цитирует спортивного директора в интервью телеканалу Матч ТВ.

После пяти туров российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет дома «Сочи», встреча состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Артём Дзюба
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