«Ростов» не намерен бороться за Дзюбу

«Ростов» не станет бороться за услуги Артёма Дзюбы, который остается без клуба после расставания с питерским «Зенитом». Алексей Рыскин, спортивный директор южного клуба, ответил на вопрос о том, нуждается ли клуб в его услугах. По его словах, клуб больше заинтересован в молодых игроках.

- Это квалифицированный футболист, вопросов нет. Но у нас немного другой вектор развития, - цитирует спортивного директора в интервью телеканалу Матч ТВ.

После пяти туров российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет дома «Сочи», встреча состоится 20 августа.