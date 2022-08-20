В отличие от Комличенко Нобоа забил пенальти

В конце первого тайма матча шестого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Сочи». Николай Комличенко не забил 11-метровый в середине первого тайма. При этом соперник реализовал подобный шанс на 44-й минуте. Никита Чернов не по правилам вел борьбу у своих ворот и был наказан желтой карточкой помимо пенальти. К мячу подошел Кристиан Нобоа и пробил в правый верхний угол ворот, а голкипер не угадал. Счет стал 1:0 в пользу сочинцев. Они догоняют «Динамо» на втором месте, у ростовчан на одно очко меньше, чем у сегодняшнего соперника. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.