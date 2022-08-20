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Связка Уткина с Комличенко позволила «Ростову» спасти игру с «Сочи»

 
20 Августа 2022 • 22:02 Комментировать
Ростов
2:2
Сочи
окончен

«Ростов» забил очередной гол со стандарта. В матче с «Сочи» в четвёртый раз в сезоне сработала связка Даниил Уткина и Николая Комличенко. Первый выполнил подачу со штрафного, а второй забил мяч ударом головой, отобрав победу у «Сочи», - 2:2.

Напомним, что эта парочка сооружала похожие голы в стартовых трех турах - «Динамо», «Локомотиву» и «Химкам».

При таком счете уже «Ростов» выходит на второе место с отставанием в одно очко от лидирующего «Спартака», сочинцы проигрывают лидеру три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Сочи Даниил Уткин
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