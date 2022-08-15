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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Команда «Ростова» пока неубедительна в игре» эксклюзив

 
15 Августа 2022 • 15:00 Комментировать
Ростов
...
Сочи
20.08 20:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о старте сезона для родной команды.

- На мой взгляд, старт сезона можно оценивать только положительно. Команда забила первые голы с игры только в пятой игре чемпионата? Конечно, я вижу проблемы, они есть. Ещё рано говорить – очевидно. Прошло малое количество игр, тем не менее, прослеживается, что команда пока неубедительна в игре. Стоит вспомнить второй тайм с «Оренбургом», с «Пари НН»… Но, победа – это всегда хорошо. Счёт забудут, а победа останется.

- С чем связана такая высокая результативность в начале сезона?

- Безусловно это из-за того, что уровень нашего чемпионата упал. Чему тут удивляться? Большой отток хороших футболистов, откровенно говоря. Пришли молодые ребята, сейчас много молодёжи нашей играет. Естественно уровень упал, и это сказывается на игре, ошибках в обороне. Положительный ли момент, что играет молодёжь? Я бы не оценивал: положительно или отрицательно. Он есть, но надеюсь, что это временный спад. Подрастут наши, станут сильнее, но на данный момент пока не дотягивают до тех футболистов, которые уехали.   

«Ростов» до пятого тура забивал только со стандартных положений. Команда Валерия Карпина забила с игры первый мяч лишь в пятом туре РПЛ против «Пари НН» (4:3). Команда с 11 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

20 августа «Ростов» на своей арене примет «Сочи» в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча состоится на «Ростов Арене», начало – в 20:00 мск.


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Ростов Сергей Балахнин РПЛ
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