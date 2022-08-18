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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Краснодар» ошибся, отпустив Сулейманова

 
18 Августа 2022 • 14:45 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1.75 4.05 4.30
21.08 20:00

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль».

«Правильно ли сделали, что отпустили Шапи в израильский клуб? Нет. Наверное, у Шапи были амбиции. Лично мне кажется, что можно было оставить Шапи в «Краснодаре», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Сулейманова можно понять, он молодой игрок, который хочет себя проявить.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Сулейманов перешел в израильский «Хапоэль» на правах аренды, у клуба будет право выкупа игрока после окончания аренды за 1,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хапоэль Максим Деменко Магомед-Шапи Сулейманов
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