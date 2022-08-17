Клуб из Бундеслиги нацелился на форварда «Краснодара» Кордобу

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм», — рассказал источник «РБ Спорту».

Отмечается, что»Хоффенхайм» может попросить футболиста воспользоваться опцией приостановления контракта с «Краснодаром», это очень привлекательный момент для клубов, ведь можно получить игрока на год бесплатно, как «Шальке 04» ранее подписал Алекса Крала.

В текущем сезоне 29-летний Кордоба принял участие в трех встречах Российской премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.