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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калешин считает, что легионеры «Краснодара» предали клуб

 
16 Августа 2022 • 15:29 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1.67 4.05 4.80
21.08 20:00

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о массовом отъезде иностранных футболистов из российского чемпионата.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета текущего года. Однако позже ФИФА продлила эту опцию до конца следующего сезона.

«Я понимал, что у едут иностранцы, но не думал, что все. Так и не понял, зачем уехали латиноамериканские игроки. Я понимаю Крыховяка, Классона. На них было определённое давление, но почему уехал Кристиан Рамирес? Прошло четыре месяца — и он вернулся», — приводит слова Калешина Metaratings.

По мнению бывшего футболиста, если иностранцы покинули клуб, руководствуясь лишь решением ФИФА, то такой поступок можно назвать предательством.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 21 августа против «Оренбурга». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Легионеры Виталий Калешин Гжегож Крыховяк Виктор Классон
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КРАСНОДАР ОРЕНБУРГ
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