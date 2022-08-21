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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал разницу между РПЛ и Первой лигой

 
21 Августа 2022 • 20:05 Комментировать
Краснодар
1:0
Оренбург
1.77 4.10 4.30
2-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Пять туров позади. В любом случае «Оренбург» можно уже привыкает к Российской премьер-лиге. Насколько она сложна?  Насколько сильно она отличается от того, что вы видели в прошлом сезоне в первой лиге?

- Я уже говорил, всегда когда играешь на более низком уровне, больше агрессии и больше борьбы там. Когда играешь в Премьер-лиге, здесь тоже агрессия такая, но игроки лучше принимают решения на поле, быстрее катают мяч, работают с мячом. Они лучше  читают ситуацию на секунду раньше. Поэтому команды Премьер-лиги вроде «Краснодара», можно сказать, играют успешно раньше и сейчас с этими молодыми игроками играют очень хорошо.

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Оренбург Марцел Личка
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Идет 48 минута Краснодар 1:0 Оренбург 1.77 4.10 4.30
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