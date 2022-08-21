Личка назвал разницу между РПЛ и Первой лигой

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Пять туров позади. В любом случае «Оренбург» можно уже привыкает к Российской премьер-лиге. Насколько она сложна? Насколько сильно она отличается от того, что вы видели в прошлом сезоне в первой лиге?

- Я уже говорил, всегда когда играешь на более низком уровне, больше агрессии и больше борьбы там. Когда играешь в Премьер-лиге, здесь тоже агрессия такая, но игроки лучше принимают решения на поле, быстрее катают мяч, работают с мячом. Они лучше читают ситуацию на секунду раньше. Поэтому команды Премьер-лиги вроде «Краснодара», можно сказать, играют успешно раньше и сейчас с этими молодыми игроками играют очень хорошо.