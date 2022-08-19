Мартынович рассказал, как уговаривал Сперцяна дождаться приглашения в сборную России

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, как уговаривал полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна дождаться приглашения в сборную России.

Напомним, 22-летний Сперцян уже заигран за сборную Армении, в составе которой провёл 12 матчей и забил два мяча.

«Сперцяна почему-то не вызвали в молодёжную сборную. Ко мне подходит Эдик: «Маша, что делать? Меня зовут в сборную Армении». Я говорю: «Потрепи, тебя обязательно вызовут в сборную России». Он в ответ: «Как? Меня даже в молодёжку не вызывают, я там не нужен», — приводит слова Мартыновича Sport24.

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» пять матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.