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Первая лига

Тарасов попросил Слуцкого вернуть его в «Рубин»

 
20 Августа 2022 • 09:13 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Рубин
12.50 6.00 1.25
21.08 12:45

Бывший полузащитник «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов объявил о своём уходе из медийного клуба «На Спорте».

Также футболист обратился к главному тренеру казанского команды Леониду Слуцкому, заявив о своей готовности перейти в «Рубин», который сейчас выступает в Первой лиге.

«Я открыт для предложений и жду их. Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я тоже подхожу к этой категории. Чуть потренироваться, и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ», — заявил Тарасов в телеграм-канале.

Напомним, что Тарасов защищал цвета «Рубина» в 2020 году. Всего в составе казанской команды футболист провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Тарасов Трансферы футбола - лето 2022
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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