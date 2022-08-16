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Первая лига

Калешин назвал причину, по которой Бердыев не вернётся в «Рубин»

 
16 Августа 2022 • 16:19 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Рубин
21.08 12:45

Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин оценил вероятность возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера казанской команды.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Рубин», который сейчас возглавляет Леонид Слуцкий, не смог сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, вылетев в Первую лигу.

«Верил ли, что спасать «Рубин» приедет Курбан Бердыев? Честно, нет. Из всей ситуации я понял, что они разошлись с гендиректором. И вместе больше работать не будут. Причину я не знаю, но это понятно по словам Курбана Бекиевича», — цитирует Калешина Metaratings.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019. Под руководством туркменского специалиста казанцы дважды выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Виталий Калешин
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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