В «Рубине» высказались о возможном возвращении Тарасова

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слова экс-полузащитника казанской команды Дмитрия Тарасова, ранее заявившего о своей готовности вернуться в «Рубин».

По мнению Яровинского, 35-летний опорник просто пошутил. Однако спортивный директор не стал исключать возможного возвращения опытного футболиста в будущем.

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тарасов защищал цвета «Рубина» в 2020 году. Всего в составе казанской команды полузащитник провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.