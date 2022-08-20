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Первая лига

В «Рубине» высказались о возможном возвращении Тарасова

 
20 Августа 2022 • 13:52 Комментировать
Волга Ульяновск
...
Рубин
12.50 6.00 1.25
Через 21 ч. 51 мин.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слова экс-полузащитника казанской команды Дмитрия Тарасова, ранее заявившего о своей готовности вернуться в «Рубин».

По мнению Яровинского, 35-летний опорник просто пошутил. Однако спортивный директор не стал исключать возможного возвращения опытного футболиста в будущем.  

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тарасов защищал цвета «Рубина» в 2020 году. Всего в составе казанской команды полузащитник провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Тарасов Трансферы футбола - лето 2022
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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21.08  12:45 Волга Ульяновск ... Рубин 12.50 6.00 1.25
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