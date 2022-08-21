«Рубин» вырвал победу над «Волгой», проведя больше тайма в большинстве

В шестом туре Первой лиги «Волга» принимала «Рубин». Гости быстро открыли счет после подачи углового и удара Леона Мусаева со «второго этажа». Соперник отыгрался с пенальти, Чингиз Магомадов уверенно пробил в угол, и голкипер не выручил. Тут же Денис Рахманов мог забивать второй гол хозяев, но попал в штангу. С конца первого тайма «Волга» осталась вдесятером, так как Александр Сапета получил второй «горчичник» за игру рукой.

Второй тайм прошел под диктовку гостей, и только на 90-й минуте они вырвали победу - 2:1. Снова сработал угловой, и после ошибки голкипера Джоэль Фамейе переправил мяч в сетку.

Вторая победа подряд позволила «Рубину» вплотную подобраться к лидеру.