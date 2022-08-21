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Первая лига

«Рубин» вырвал победу над «Волгой», проведя больше тайма в большинстве

21 Августа 2022 • 14:51 Комментировать
Волга Ульяновск
1:2
Рубин
окончен
 

В шестом туре Первой лиги «Волга» принимала «Рубин». Гости быстро открыли счет после подачи углового и удара Леона Мусаева со «второго этажа». Соперник отыгрался с пенальти, Чингиз Магомадов уверенно пробил в угол, и голкипер не выручил. Тут же Денис Рахманов мог забивать второй гол хозяев, но попал в штангу. С конца первого тайма «Волга» осталась вдесятером, так как Александр Сапета получил второй «горчичник» за игру рукой.

Второй тайм прошел под диктовку гостей, и только на 90-й минуте они вырвали победу - 2:1. Снова сработал угловой, и после ошибки голкипера Джоэль Фамейе переправил мяч в сетку.

Вторая победа подряд позволила «Рубину» вплотную подобраться к лидеру.

Протокол игры  
Волга Ульяновск1:2Рубин
  12'Мусаев Леон (0:1)
(1:1) Магомадов Чингиз25'  
  90'Фамейе Джоэль (1:2)
Морозов СемёнХабибуллин АйдарКутин ДенисАбазов АстемирМагомадов ЧингизМорозов Кирилл  54'Рахманов Дмитрий 90' (Максименков Илья ( 90') Сапета Александр  32'  37'Ефремов Дмитрий  45' 61' (Билалов Билал ( 61') Рахманов Денис 78' (Махмутов Руслан ( 78') Daniil Arsentjev 61' (Джикия Темур ( 61'  82')
Запасные: Сергеев ИванПолетаев ВладиславУридия ГиоргийЦыганцов АлексейКротов АнтонПаскин Герман
Дюпин ЮрийМартынович Александр  45'Грицаенко Алексей 55' (Горбунов Игорь ( 55') Самошников ИльяБакаев Солтмурад  9' 46' (Кабутов Дмитрий ( 46'  68') Зотов АлександрМусаев Леон  32'Фаттахов Ленар 46' (Кузнецов Даниил ( 46') Чуперка Валерий  53' 55' (Иванов Олег ( 55') Фамейе Джоэль 90' (Аднан Али ( 90') Лисакович Виталий  82'
Запасные: Апшацев МаратНижегородов КонстантинИсмагилов АртёмБеленов АлександрКосарев Кирилл
21 августа.

 

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окончен Волга Ульяновск 1:2 Рубин 5.30 3.70 1.70
окончен Енисей 2:1 Шинник 1.45 4.30 7.30
Идет 45 минута Уфа 0:0 Волгарь
21.08  17:00 КАМАЗ ... Акрон
21.08  18:00 Нефтехимик ... Велес Москва
21.08  18:00 Балтика ... Краснодар-2
21.08  19:00 Динамо Махачкала ... СКА-Хабаровск
21.08  20:00 Родина Москва ... Арсенал Тула
21.08  20:00 ФК Кубань ... Алания
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