«Рубин» вырвал победу над «Волгой», проведя больше тайма в большинстве

В шестом туре Первой лиги «Волга» принимала «Рубин». Гости быстро открыли счет после подачи углового и удара Леона Мусаева со «второго этажа». Соперник отыгрался с пенальти, Чингиз Магомадов уверенно пробил в угол, и голкипер не выручил. Тут же Денис Рахманов мог забивать второй гол хозяев, но попал в штангу. С конца первого тайма «Волга» осталась вдесятером, так как Александр Сапета получил второй «горчичник» за игру рукой.
Второй тайм прошел под диктовку гостей, и только на 90-й минуте они вырвали победу - 2:1. Снова сработал угловой, и после ошибки голкипера Джоэль Фамейе переправил мяч в сетку.
Вторая победа подряд позволила «Рубину» вплотную подобраться к лидеру.
Протокол игры
|12'Мусаев Леон (0:1)
|(1:1) Магомадов Чингиз25'
|90'Фамейе Джоэль (1:2)
Морозов Семён•Хабибуллин Айдар•Кутин Денис•Абазов Астемир•Магомадов Чингиз•Морозов Кирилл• 54'Рахманов Дмитрий90' (Максименков Илья (90') •Сапета Александр 32'• 37'Ефремов Дмитрий 45'61' (Билалов Билал (61') •Рахманов Денис78' (Махмутов Руслан (78') •Daniil Arsentjev61' (Джикия Темур (61') 82'
Дюпин Юрий•Мартынович Александр• 45'Грицаенко Алексей55' (Горбунов Игорь (55') •Самошников Илья•Бакаев Солтмурад 9'46' (Кабутов Дмитрий (46') • 68'Зотов Александр•Мусаев Леон• 32'Фаттахов Ленар46' (Кузнецов Даниил (46') •Чуперка Валерий 53'55' (Иванов Олег (55') •Фамейе Джоэль90' (Аднан Али (90') •Лисакович Виталий 82'
21 августа.
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