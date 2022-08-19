Зотов подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов»

Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

32-летний Зотов покинул казанский клуб летом нынешнего года и в настоящий момент находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за «Рубин» 29 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что в период с 2017 по 2020 год футболист уже защищал цвета самарской команды. Всего в составе «Крыльев» защитник провёл 80 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.