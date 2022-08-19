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Зотов подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов»

 
19 Августа 2022 • 14:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
Через 3 ч. 15 мин.

Бывший защитник «Рубина» Георгий Зотов в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

32-летний Зотов покинул казанский клуб летом нынешнего года и в настоящий момент находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за «Рубин» 29 матчей, не отметившись в них результативными действиями.   

Отметим, что в период с 2017 по 2020 год футболист уже защищал цвета самарской команды. Всего в составе «Крыльев» защитник провёл 80 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Георгий Зотов Трансферы футбола - лето 2022
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